O conhecido bioquímico, rotariano e motociclista Nilson Algarves, está convidando a todos para a noite de autógrafos de seu livro “América Meridional de Motocicleta – Rumo ao fim do mundo e outras histórias”, no próximo dia 18, no Laguna Tourist Hotel. “Viajar de motocicleta pode ser considerado, por alguns, uma aventura muito perigosa, sem propósito, desnecessária. No entanto, para o motociclista”, diz Nilson, “esse ato é um estilo de vida, uma aventura com risco calculado, necessária, que faz bem ao corpo e à alma”.