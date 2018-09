Ametropias

É o termo usado para os casos de falta de vista, passíveis de serem melhorados com óculos.

MIOPIA : é a condição em que os raios de luz são focalizados antes de atingirem a retina. A pessoa portadora de miopia enxerga bem os objetos próximos e, quando tenta focalizar algo mais afastado, procura forçar a vista na tentativa de reduzir a distância. Por isso, para enxergar algo mais distante, o míope “aperta” os olhos, praticamente fechando-os. A miopia mais comum é a axial, que se caracteriza pelo olho ser maior do que o normal.

HIPERMETROPIA : é a condição inversa da miopia, em que os raios de luz são focalizados após a retina. A hipermetropia mais comum é a axial, que se caracteriza pelo olho ser menor do que o normal. O paciente hipermétrope vê melhor os objetos distantes.

ASTIGMATISMO : é um defeito causado pela refração diferencial dos raios de luz. A córnea normal é um segmento perfeito, como uma esfera. A córnea de um paciente portador de astigmatismo apresenta diferentes raios em sua curvatura e, em lugar de um ponto focal, existirão dois, e por isso o indivíduo não conseguirá focalizar simultaneamente num mesmo plano, tudo o que vê.

PRESBIOPIA : é uma condição que ocorre nas pessoas acima dos 40 anos. É também conhecida como “vista cansada”, onde as pessoas têm dificuldade para ler ou enxergar objetos muito próximos (a menos de 45 cm de distância).

Todos os problemas citados anteriormente (miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia), requerem o uso de óculos para melhorar a visão e aliviar sintomas como o cansaço visual, a dor de cabeça, sensação de peso e queimação nos olhos. O uso do óculos infelizmente não corrige estes problemas; apenas proporcionam melhora da visão e dos sintomas. Os graus dos óculos devem ser analisados anualmente para que seja corrigido, caso necessário.

Por dr. Vladimir Castilha – Oftalmologista