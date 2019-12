AMICRI e o Natal das crianças

A já tradicional Festa de Natal promovida pela AMICRI- Associação Amigos da Criança, este ano será realizada no próximo dia 23, das 15h às 21h junto a sede da Escola de Samba Xavante, recepcionando em torno de 500 crianças, com distribuição de um brinquedo para cada uma delas, balas, pipoca, algodão doce, picolé, cachorro quente, iogurte, churro e refrigerantes, além de sorteio de brindes e de 20 bicicletas.

A promoção contará com a participação do SESC, que oferecerá brincadeiras diversas e do Instituto MIX, com corte de cabelos, como informaram o presidente Lourival José Motta e o vice Heitor Parente Junior, da AMICRI.