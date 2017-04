Amigos do Hospital de Laguna

Integrando a programação que comemora os seus 162 anos de fundação, o Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos, na próxima quarta-feira(26), a partir das 19h30 promoverá no Centro Cultural, solenidade de entrega de títulos “Amigo do Hospital de Laguna” e “Sócio Honorário” a pessoas e ou entidades que tenham contribuído com a instituição. A programação será encerrada com missa de Ação de Graças, na quinta-feira (27), às 16h em sua capela.

Os homenageados

Entidades: Academia Flexion, Contasul, Curso de Administração da UNISUL, Hospital de Caridade de Jaguaruna, Hospital Nossa Senhora da Conceição (Urussanga), Hospital São João Batista (Imaruí), Unidade de Saúde da Família, do Magalhães, Serviço Móvel de Urgência – SAMU de Laguna e UNICRED. / Autoridades: Vereadores Adilson Paulino, Osmar Vieira, Peterson Crippa da Silva e Rhoomening Souza Rodrigues. / Pessoas: Albertina Pereira Correia, Aldir José Michels, Alex Tasso, Arlécia Matias, Carla Lima Albino, Cléia Delfino do Nascimento, Cristiane Ferreira, Djanira de Barci, Dr. Augusto Porto de Moura, Dr. Gabriel Scalon Betzowski, Dr. Oscar Fretta Ramos, Dr. Ricardo Graciolli Cordeiro, Dr. Roberto Y. Hamada, Elis Regina de Assis Batista, Fátima Aparecida Oliveira, Gabriela Silva Rosa, Gilbert Melo Schimitz, Ingrid Brandão Sartor, James Brown Teixeira, Janilda Marques Cavalcanti, Jonatha da Rosa Santos, José Delfino, José Mello Júnior, José Pacífico, Kátia Regina Machado, Klevs Lopes Rosa, Liliana Ungaretti, Luana Machado, Luciano de Lima Silva, Mara Lúcia Cardoso, Marcos José Medeiros Fernandes, Margarete Pacheco de Souza, Maria do Carmo Vicensi, Maria Eduarda Michel, Marilene da Silva Santos, Mário da Conceição Cruz, Maristela Zanatta, Oranir Serafim Laureano, Padre Carlos Henrique Machado Fernandes, Padre Lenoir Steiner Becker, Patrick Fernandes, Renato Andrade José, Ricardo Moreira Guedes, Salete Remor Soares, Sandra Regina da Rosa Silva, Sebastiana Machado Mattos, Sebastião Mendes, Silvânia Martins, Teresinha David de Souza, Tereza de Jesus Libério e Terezinha de Jesus Viana Duarte. / “Sócios Honorários”: Dr. Aldo Abrahão Massih, Dr. Mário Manuel Portela Martins e Dr. Nílson Algarves.