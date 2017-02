O popular Rochinha, pelo 11º ano ocupa o posto de Rei Momo durante o Carnaval lagunense

Anderson Passos da Rocha, o popular Rochinha, pelo 11º ano ocupa o posto de Rei Momo durante o Carnaval lagunense. Casado com Regina e pai de Larissa, Anderson garante fazer jus ao título e seguir toda uma “preparação” para avenida: “Sou bom de garfo. Durante todo o ano a alimentação é regada a bastante lasanha e todo tipo de carboidrato. Só reduzo um pouco nos dias de Carnaval, quando surpreendentemente sinto mais sede do que fome”, esclarecendo ainda que não é adepto das bebidas alcoólicas. Quando questionado sobre os pré-requisitos para ocupar um dos cargos mais altos da côrte lagunense, ele aponta: “É preciso ser espontâneo, gostar de Carnaval, estar aberto a fazer novos amigos”. Sobre o que o festejo representa para a cidade, sintetiza: “É a alegria, a diversão e a conquista de um povo que trabalha um ano inteiro para colocar uma escola na avenida, com dificuldades e depois de várias noites sem dormir”.

O primeiro convite para Rei Momo aconteceu há 15 anos: “Com a aposentadoria do Terson, que ocupava o cargo, foi levantado o meu nome para substituí-lo. Naquela época eu já trabalhava em datas comemorativas, como o Natal, onde fazia um extra como papai noel em uma loja no centro da cidade.” Gaúcho, mas morador da terra de Anita desde os 10 anos, durante os outros 11 meses, Rochinha dedica-se a comunicação visual: “Acabei herdando a profissão e a habilidade de meu pai. Acompanhava seu trabalho desde os 14 anos e hoje atuo como cartazista em supermercados e outros estabelecimentos”. Colorado roxo, orgulhoso, ostenta o título de Cônsul do Internacional, e apesar de toda paixão que ainda carrega no peito pela terra gaúcha, garante que Porto Alegre é agora apenas um local para visitar e assistir aos jogos do time: “De Laguna não saio nunca mais. Foi nesta cidade que encontrei a mulher da minha vida, fiz amigos e me descobri como um verdadeiro apaixonado pelo Carnaval”.