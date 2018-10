Há sete anos trabalhando pelas águas do nosso país, o marinheiro de convés André Luiz Medeiros da Silva conta aos leitores um pouco mais sobre sua vida em alto mar. Filho de dona Zulamar e de “seo” Luiz Paulo, o focalizado de 28 anos, ingressou na área após a realização de um curso sobre o assunto: “Na época a profissão estava no auge e coincidentemente estavam realizando um curso de preparação em nossa cidade. Aproveitei a oportunidade e as coisas foram acontecendo gradativamente”, explica.

Trabalhando embarcado por 28 dias, o que lhe possibilita passar outros 28 dias em terra firme usufruindo de merecida folga, o lagunense conta aos leitores algumas das muitas experiências que a atividade proporciona: “Convivo intensamente com os colegas de profissão. São culturas e hábitos dos mais diversos estados que de algum modo acabo absorvendo. É uma forma de ampliar também os contatos”.

Atuando na área offshore, isto é, atividade de prospecção, perfuração e exploração, André aponta o maior desafio enfrentado em sua rotina: “A tempestade em alto mar é uma situação de risco com a qual é preciso lidar frequentemente. De alguma forma se está exposto ao perigo. A saudade da família também é um fator negativo, mas com o qual é preciso se acostumar e compensar quando estou de folga”.

E quando o assunto é descanso, o torcedor colorado curte seus hobbies em terra firme: “Gosto de jogar futebol, receber meus amigos em casa e curtir a companhia do meu avô de 93 anos, o “seo” Abrão. Também não perco uma partida do Internacional quando o time joga em Porto Alegre”.

Quando questionado sobre o que falta para o tão sonhado desenvolvimento da cidade, pontua: “É preciso que nossos governantes municipais se preocupem mais com a infraestrutura da cidade e com a tranquilidade e segurança da população”.

Para o futuro, André projeta dias tranquilos e a concretização de seus maiores sonhos: “Quero crescer cada vez mais na minha área, encontrar uma pessoa especial, para juntos formarmos nossa família”.