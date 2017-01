O escritório da focalizada desta edição é na praia. Aos 20 anos, atuando como guarda-vidas no Mar Grosso, Anna Julia Beinbich Burin é uma das três mulheres que integram o grupo de profissionais que atuam nas praias de nossa cidade. Natural de Criciúma, residindo na terra de Anita há quatro anos, a estudante de Educação Física explica os motivos que a fizeram fixar residência em Laguna: “Minha faculdade é em Tubarão. Apaixonada por natureza como sou, seria inadmissível abrir mão de morar aqui. Não teria outro lugar no mundo que me proporcionaria tanto com tão pouco. Costumo dizer que em Laguna só vive na rotina quem quer”, brinca.

Quanto a chance de trabalhar na temporada, Anna ficou sabendo por intermédio de amigos: “O pessoal da faculdade e alguns outros conhecidos que já haviam trabalhado no verão do ano passado me sugeriram. Comecei a treinar informalmente, com corridas e natação diária. Passei pelo curso, pelo concurso classificatório e aqui estou”.

Sobre sua rotina, ela explica: “Acordo todos os dias por volta das sete horas da manhã, tomo um café e sigo rumo ao Posto três. Inicialmente realizamos o exercício diário, que consiste em uma hora de corrida ou natação e aí então assumimos o trabalho, sinalizando as saídas de água com bandeiras e cuidando da segurança das pessoas no mar”.

Até o momento, Anna só teve de lidar com ameaças de ocorrência, mas garante que a adrenalina tomou conta: “Saber que vidas correm risco e que é sua, a responsabilidade de protegê-las, desperta um misto de comprometimento e realização. É preciso muita agilidade para resgatá-las”, avalia.

Quando questionada sobre o que a atividade tem de melhor, a filha de dona Marcia e de “seo” Valdeci pontua: “A convivência com os colegas, a oportunidade de trabalhar na praia e tudo o que aprendi durante o curso, ensinamentos que com toda certeza levarei para vida”.

Para o futuro, os planos da jovem são inúmeros: “Tenho tanto a fazer. Não costumo me apegar a bens materiais. Quero usar do meu dinheiro para viver e viajar. Estou juntando todo meu salário com o objetivo de conhecer algumas cidades do Brasil e até do mundo. Há muito a ser desbravado”, finaliza.