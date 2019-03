★25/06/1904

✝22/01/1974

Nascido no hoje distrito de Ribeirão Pequeno, em 25 de junho de 1904, filho de Maria (de Bem) e de Horminio Faísca, o “seo” Antônio Faísca era casado, desde dois de julho de 1926, então com 22 anos, com dona Anna (Mendes), com quem teve oito filhos: Dalmo (grande goleiro de futebol e até hoje conhecido historiador da terra de Anita), Carlos (já falecido), Nilton, Eloisa, Helena, Lélia (já falecida), Cidália e Marilú. Formado em Topografia, em 1926, no Rio de Janeiro, de volta para a terra natal, em 1928 foi admitido pelo Porto de Laguna, onde exerceu suas atividades. Antes ele também havia trabalhado na padaria de seu pai. Registre-se de que quando a cidade passou a ser abastecida com energia elétrica a partir de Capivari de Baixo, foi ele, o “seo”Antônio, quem fez todo o serviço de topografia para colocação do posteamento. Torcedor do Fluminense, era comum vê-lo com um rádio, claro ouvindo principalmente os jogos do seu time. Faleceu aqui em 22 de janeiro de 1974, logo, aos 69 anos de idade. Entre as homenagens recebidas de nossa gente, destaque para a que dá o seu nome a uma rua na praia do Mar Grosso.