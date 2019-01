Antonio Paulo da Silva (Candemil)

★03/03/1908

✝07/03/1973

Lagunense nascido em três de maio de 1908, Antonio Paulo da Silva, conhecido por Candemil, era filho de Virginia Maria e de Antonio Francisco Paulo da Silva. Ainda jovem, foi portuário em Santos (SP), mas logo voltando para a terra natal, estabeleceu-se comercialmente no bairro Portinho e depois na Roseta (onde hoje é a Farmácia do Mirinho) e sempre pronto a atender e ajudar os mais necessitados, “getulista”de cruz na testa, dos mais combativos, logo enveredou para a política partidária, sendo eleito vereador pelo PTB por três oportunidades, inclusive, como 2º secretário integrando a Mesa Diretora, em 1964. Foi chefe do antigo DMAE, departamento de água e esgoto, onde aposentou-se. Era casado com dona Selma (Leal) com quem teve um filho, Antonio Paulo. Faleceu em sete de março de 1973.