Os pães, as tortas e um atendimento diferenciado, com muita simpatia, dão o tom para o Profissional em Destaque desta edição. Natural de São José, mas morando em Laguna há nove anos, balconista de uma padaria de nossa cidade, Ariana Kemper Martins conta aos leitores um pouco de sua rotina, os desafios e as alegrias que vivencia em sua atividade.

Filha de dona Maura Kemper e de “seo” Valcedi Martins, a focalizada que já havia trabalhado na área em sua terra natal, aponta quais os diferenciais necessários para ser destaque: “É preciso ser gentil e dar a atenção que o cliente merece. Muitos deles frequentam a padaria todos os dias, então procuro memorizar ao máximo, para já conhecer as predileções de cada um. É uma forma de prestar um serviço diferenciado”.

Sobre o que mais gosta em seu trabalho, pontua: “Adoro lidar com o público, conhecer pessoas diferentes, me dedicar para fazer meu serviço bem feito e receber o elogio pelo bom atendimento prestado. Não há dinheiro que pague essa realização”.

Casada com Jardel, mãe de Arthur, de seis anos, Ariana divide seu dia entre o trabalho e os cuidados com o filho: “Acordo por volta das sete horas. No período da manhã procuro me dedicar integralmente ao Arthur. Entro na padaria às 13 horas e vou até 20h30. Quando chego em casa, é hora de dar atenção ao filho e ao marido, cuidar da casa e descansar”.

Se o assunto é Laguna, Ariana abre o coração: “Amo morar aqui e hoje tenho certeza de que não deixo essa terra por nada. Ainda é necessário mais planejamento, para que possamos vivenciar o sonhado desenvolvimento, mas não existe lugar melhor para criar uma criança e levar a vida”.

Para o futuro, a profissional procura não fazer planos: “Acho que é tão simples ser feliz. Sou grata por tudo que tenho. Me considero realizada por ter saúde, um trabalho, meu filho, meu marido e uma família em harmonia”, finaliza.