Associações garibaldinas da Italia e do Brasil lamentam o descaso das autoridades com a preservação dos monumentos à Anita e Giuseppe Garibaldi

A Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini- ANVRG, com sede em Roma, está solicitando às autoridades italianas a imediata restauração dos dois monumentos dedicados à Anita e a Giuseppe Garibaldi, que estão ameaçados pelo estado de degradação. Veja abaixo a carta na íntegra:

“A Associazione Nazionale Veterani e Reduci Garibaldini deplora o estado de degradação nos quais se encontram ambos os importantes monumentos dedicados a Anita e Giuseppe Garibaldi localizados no Monte Gianículo, em Roma. O monumento a Giuseppe Garibaldi fora atingido por um raio em 7 de setembro de 2018, e o monumento a Anita Garibaldi está com sua estrutura comprometida, já há algum tempo. Para este último, considerando o estado do terreno onde se encontra, solicitamos a intervenção das autoridades italianas, em regime de urgência, tendo em vista a aproximação das comemorações do bicentário de nascimento de Anita Garibaldi, em agosto de 2021, lembrando ainda que o monumento é também o túmulo da esposa do General. Neste sentido, a ANVRG convoca as mais altas Instituições do Estado, e em particular o Ministério da Defesa, a Federação das Associações de Combatentes e Partidários e os Órgãos Culturais do Ressurgimento a falar com as autoridades competentes a fim de restabelecer uma imagem digna de ambos os monumentos à Roma, à toda Itália e ao Mundo.

A nota está assinada pela Sra. Annita Garibaldi Jallet, Presidente da ANRVG, bisneta do heroico casal.

De fato, é inconcebível que às vésperas do bicentenário da Heroína dos Dois Mundos, considerada pelos italianos como a Mãe da Pátria Italiana, o país que tanto a idolatra ainda não esteja em condições de apresentar o restauro de seu monumento, sob o qual estão sepultados os restos mortais de Anita.

Igual situação de descaso e omissão das autoridades está ocorrendo no Uruguai, onde a casa em que Anita e Garibaldi moraram por quase sete anos e onde tiveram três filhos, e que foi transformada no Museu Nacional do Uruguai, está fechada já há mais de 10 anos, segundo constatado durante três visitas que representantes do CulturAnita fizeram nos últimos anos, sem sequer terem oportunidade de conhecerem internamente.

Por isso, o Instituto Cultural Anita Garibaldi se irmana neste pleito da ANVRG, já que representa uma importância que não se restringe apenas à Itália e ao Uruguai, mas à toda humanidade e principalmente ao Brasil, já que seu nome está inscrito no Pantheon dos Heróis Nacionais e a saga do casal é uma das mais reproduzidas na história da literatura biográfica, à mercê de suas lutas contra os regimes despóticos e defesa dos ideais de igualdade e de fraternidade humana.

Daí nosso inconformismo e nossa demanda às autoridades de Montevideu, do Uruguai, de Roma e da Itália, para que estes monumentos sejam restaurados antes do início das comemorações do Bicentenário de Nascimento da Heroína, que acontecerá dentro de poucos meses, em 2021.