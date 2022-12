Bairro Progresso no clima da Copa

Parte da rua Comandante Moreira, no bairro Progresso, já está vestida a caráter para Copa. Os moradores da casa 592, Moisés e Rosani Salvato, acompanhados das filhas Pâmela e Priscila pintaram as calçadas, parte da rua e a entrada da residência com as cores do Brasil.

A tradição que acompanha a família desde o campeonato de 2002 mobiliza um dia de trabalho: “Este ano aproveitamos o feriado da última terça-feira, 15. Não temos ninguém que trabalhe com arte ou pintura em casa. Pegamos o modelo do símbolo da CBF e da bandeira do Brasil e desenhamos a mão livre”, explica Pâmela.

Durante a confecção, os moradores recebiam o apoio de quem passava: “Não havia quem cruzasse à rua e não buzinasse ou parasse para observar. Nossos vizinhos já estão acostumados com nossa forma de torcida. Espero que um dia a mobilização possa contagiar toda rua”.