É à bordo do seu carro rosa, que a empresária executiva do ramo da beleza, lagunense Bárbara Andreadis propaga diariamente os produtos da linha Mary Kay. Filha dos saudosos “dona” Adamandia e de “seo” Georgios Damianos Andreadis, a bacharel em Turismo, atua na área de vendas há quatro anos: “Me ofereceram a oportunidade de ser uma consultora de beleza independente. Encarei o desafio e hoje levo a vida que sempre sonhei, feliz por me dedicar ao que amo”.

Casada com Adriano e mãe de Sofia, começou sua trajetória no hotel da família, como recepcionista: “As primeiras noções de empreendedorismo vieram de lá. Anos depois, trabalhei como caixa em um posto de gasolina, mais tarde, em parceria com o meu marido, administramos o Apart Hotel Olimpus, até surgir a proposta para ocupar o cargo de secretaria de turismo da cidade, onde também desempenhei as funções de diretora e assessora de marketing por oito anos”, recorda.

Em 2013, convidada pela diretora nacional da marca Mary Kay, Bárbara decidiu investir em um segmento até então desconhecido para ela, mas que aos poucos foi ganhando sua empatia: “O dia a dia foi me mostrando o quanto eu poderia ser feliz trabalhando com algo que gosto e que me oportuniza muito, além da satisfação profissional. O reconhecimento por parte da empresa, que me deu o título de rainha de vendas por três anos consecutivos e me proporciona viagens, à trabalho e lazer, para Punta del Leste, Porto de Galinhas, cruzeiros e cursos por todo o país é algo raro no cenário em que o país se encontra atualmente”, avalia a focalizada que chegou a ganhar um carro, por ter batido as metas propostas no ano de 2015.

Com uma rotina pautada conforme suas necessidades, ela dedica suas manhãs aos cuidados com a filha, a pratica de atividades físicas e assuntos pessoais: “ Minha agenda me permite isso. No período da tarde atendo minhas clientes e à noite realizo treinamentos para minha unidade e faço o fechamento do dia, isso sem contar quando não preciso me deslocar para outras cidades, seja para dar um suporte ou apoio técnico ou ainda participar de capacitações”.