Bate papo não é Mentoria!!

Existem muitas formas de contribuirmos com o desenvolvimento das pessoas que convivem conosco, no trabalho e em nossa vida pessoal. Muitas vezes, conversamos e acreditamos que apenas expressando nossa opinião, estamos ajudando os outros. Conversar faz muito bem para a qualidade de vida mas, não necessariamente, nos bate papos, geramos aprendizados.

Na Mentoria Estratégica a conversa é diferente, é estruturada para compartilhar conhecimentos. Pode ser chamada também de mentoria reversa, criada na década de 90 pelo famoso CEO Jack Welch, onde queria aproximar gerações na GE – General Eletric e compartilhar conhecimentos da área de TI de cargos mais juniores para cargos mais estratégicos. Essa é uma das principais diferenças da mentoria tradicional, que acontece quando um profissional já bastante experiente ensina alguém mais “Júnior” sobre algo, estilo Top-down.

Na mentoria reversa a estrutura de compartilhar conhecimento acontece de baixo para cima, lateralmente e de cima para baixo. Ou seja, não importa a cadeira que você senta, mas sim o conhecimento que você possui e que pode compartilhar.

Na Mentoria Estratégica, identificamos dentro de cada negócio os mentores e mentorandos. Por exemplo, se para uma determinada empresa é importante aprender sobre inovação, é fundamental que as pessoas aprendam sobre o tema. Os temas aprendidos precisam ter conexão com a estratégia do negócio.

Empresas que utilizaram ou utilizam a metodologia, aprendem mais, tornam-se mais competitivas e retém mais seus talentos já que as pessoas se sentem reconhecidas e valorizadas.

Agora, vou contar porque a mentoria não é um mero bate papo, e sim um diálogo com estrutura. Num bate papo a maioria das conversas fica entre aquilo que a pessoa sabe e o que ela não sabe. Na Mentoria Estratégica vamos além, para gerar aprendizado é preciso levar o aprendiz a uma esfera de conhecimento que ele nem sabia que não sabia, absorver novo aprendizado através de trocas com quem tem domínio de um tema. É uma grande oportunidade de criar novos caminhos, buscar soluções distintas e resultados ainda melhores.

E então, o que você precisa aprender sobre seu negócio ou carreira que se você soubesse estaria em um outro nível? Pense nisso.

Por Letícia Zanini – Master Coach, Psicóloga e Educadora Comportamental