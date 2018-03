★28/02/1903

✝15/10/1955

Catarinense de Itajaí, onde nasceu em 28 de fevereiro de 1903, filho de Emma e de Manoel Werner, Bertholdo Werner, ainda jovem veio para Laguna, aqui casando-se, aos 25 anos de idade, com Maria (Guedes), com quem teve duas filhas: Emma (que casou-se com o já saudoso médico Pedro Advincula Torres de Miranda) e Daysi (que casou-se com o engenheiro Colombo Machado Salles, o nosso ex-governador). No comércio da terra de Anita, fundou a Relojoaria Werner, inicialmente funcionando onde hoje está a loja Arte e Objeto, na rua Raulino Horn, indo depois para a esquina da Raulino Horn com XV de Novembro, onde hoje está a Lapa Papelaria e Presentes. No esporte foi remador do Clube Náutico Almirante Lamego, que tinha sede nas proximidades da atual Churrascaria Peralta e que encerrou as atividades após sofrer um incêndio. Mas envolvido no setor, Bertholdo e outros companheiros logo fundaram um clube de futebol, o Almirante Lamego. Eles mesmos começaram a aterrar (após o horário de trabalho de cada um) o terreno que seria o estádio oficial e onde hoje está a Escola Almirante Lamego. Como presidente do Lamego, Bertholdo trouxe o Coritiba para um jogo. Mas eram as disputas contra o Barriga Verde e o Hercílio Luz, entre outros, que mais o empolgavam, mantendo no time jogadores como Becão, Cid Patagrande, Barrica e Amadeu. Com mais de trinta afilhados, foi padrinho de Crisma do ex-governador Colombo Salles, que mais tarde viria casar com uma de suas filhas, dona Daysi. De infarto fulminante, faleceu aos 52 anos, exatamente em 15 de outubro de 1955. Hoje tem o seu nome perpetuado junto ao principal Ginásio de Esportes da cidade.