O universo da beleza é o foco da coluna dessa edição. Aos 18 anos, a manicure Bianca Honorato Sá acumula cinco anos de experiência na área. Motivada pela família, que tem um salão em Joinville, a jovem profissional concilia a carreira com a faculdade de Educação Física. Filha de Sara Gonçalves Honorato e Carlos Rosa Sá, a focalizada conta aos leitores como é sua rotina: “Acordo por volta das sete horas. Vou para o salão e lá passo grande parte do meu dia. Quando tenho aula, encerro o expediente mais cedo e sigo para universidade. Chego em casa no final da noite, momento em que procuro descansar”, explica.

Atendendo em torno de 12 clientes por dia, a profissional aponta o que mais lhe realiza em sua atividade: “A satisfação das pessoas ao término do serviço e ver meu trabalho bem feito é muito compensador. Ver que estou me aprimorando como manicure também me deixa muito feliz”.

Quando questionada sobre o seu maior desafio, Bianca avalia: “Cada mulher possui suas predileções quando o assunto é unha e saber captar o desejo de cada uma delas é o que de certa forma irá garantir o reconhecimento da manicure. Ao se adaptar ao gosto de cada uma, a forma que goste que tire sua cutícula, as tonalidades que mais gosta de esmalte, tudo isso acaba fidelizando a cliente”.

A convivência em um ambiente de trabalho feito quase que em sua totalidade por mulheres, é algo que também muito agrada a profissional: “O clima do salão de beleza é muito bom. Ver as pessoas saindo com a autoestima renovada, a dedicação das profissionais e o coleguismo que temos são os motivos que me fazem não pensar em desistir dessa área tão cedo”.

Para um futuro a longo prazo, a manicure vislumbra novas oportunidades: “No momento estou muito feliz com tudo que tenho e na profissão a qual estou me dedicando. Quando me formar, pretendo atuar na área, ir em busca dos meus sonhos e lutar para ser cada vez mais feliz”, finaliza.