Bicentenário – Uma rosa para Anita

Dando continuidade ao compromisso que em 2018 assumiu na Itália, para estimular e ajudar as cidades brasileiras e do Uruguai a constituírem comissões para organizarem eventos comemorativos ao Bicentenário de Nascimento de Anita Garibaldi, que acontecerá em 2021, o CulturAnita, através de seu Diretor Adilcio Cadorin, acompanhado das Guardiãs de Anita, Ivete Scopel, Andreia Noal, Nora Cavalcanti e do secretário Wellington Linhares Martins, estiveram reunidos com Ana Lucia Coutinho, que recentemente assumiu a presidência da FCC – Fundação Catarinense de Cultura e sua equipe, ocasião em que lhe foi entregue o projeto atualizado que denominado de “UMA ROSA PARA ANITA NO ANO DE SEU BICENTENÁRIO”, tendo por objetivo preparar as comemorações que deverão acontecer em 2021, quando será comemorado o bicentenário de nascimento de Anita Garibaldi nas diversas cidades em que a mesma lutou em defesa do regime republicano e da liberdade, cidades estas de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul e do Uruguai.

Segundo Ana Lucia Coutinho, todo o material que compõe o Projeto será levado ao Governador Carlos Moisés, a quem competirá formalizar, por ato oficial, a Comissão Estadual de Santa Catarina, que deverá ser composta pelo CulturAnita – Instituto Cultural Anita Garibaldi, UNISUIL – Universidade do Sul de Santa Catarina, IHGSC – Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, ALESC – Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, Consulado Italiano e mais um representante de cada um dos municípios que já manifestaram disposição e vontade de participarem como promotores do Projeto do Bicentenário da Heroína, além de outras instituições que o Governador entender seja necessário participarem.