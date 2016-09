Biodiesel a partir de resíduos de peixe?

A geração de resíduos constitui-se como um dos principais problemas socioambientais da cadeia produtiva do pescado. Muito além do mau cheiro, os resíduos oriundos do pescado são potenciais vetores de poluição. Deste modo, encontrar alternativas viáveis para o aproveitamento dos resíduos de pescado oriundos da pesca e aquicultura, torna-se um imperativo para a sustentabilidade deste importante segmento econômico.

Uma alternativa recente para a resolução desta problemática pode ser a geração de biodiesel através das vísceras de peixe, resíduo comumente descartado após a evisceração do pescado. A produção de biodiesel derivado deste subproduto da atividade pesqueira pode contribuir para suprir à necessidade de novos insumos para a produção de biocombustíveis, além de sanar o problema de eliminação dos resíduos sólidos gerados com o beneficiamento do pescado, trazendo vantagens econômicas para os atores envolvidos na cadeia produtiva do pescado.

Qual é o “termômetro” deste novo mercado? Bem, a Petrobras Biocombustíveis na Usina de Quixadá, no Ceará, já está produzindo biodiesel derivado de resíduos de peixe. O óleo de vísceras de pescado é comprado pela estatal por R$ 2,20 o litro.

Em entrevista recente para o Globo Rural, o engenheiro de processamento da Petrobras Biocombustíveis, Antônio Carlos Almeida afirmou que o óleo de peixe tem se mostrado como uma excelente alternativa de biodiesel. “Na unidade de produção de Biodiesel, o uso de óleo de peixe manteve os mesmos rendimentos esperados para a soja que é algo em torno de 1 kg de óleo para a produção de 1 kg de biodiesel, como também os subprodutos como a glicerina e o ácido graxo gerados na produção do biodiesel e no refino não apresentaram nenhuma dificuldade na comercialização” informou Almeida.

A utilização dos biocombustíveis ganha espaço no cenário atual pelo fato de ser combustível limpo, renovável e menos poluente. A queima do biodiesel é mais saudável para o meio ambiente já que é biodegradável, atóxico e libera menos componentes químicos que agridem e comprometem a saúde das pessoas e do meio em que vivemos. Adicionalmente, o biodiesel apresenta propriedades físico-químicas semelhantes ao diesel de petróleo, logo pode ser usado diretamente em motores convencionais, necessitando de mínimas modificações para operar. Também pode ser usado puro ou em mistura, uma vez que se mistura facilmente com o diesel de petróleo.