Bisneta de Anita em Laguna

Coordenada pela CulturAnita, a bisneta Annita Garibaldi, de nossa Anita Garibaldi, fará uma visita a cidade juliana, a partir do próximo dia 15, cumprindo um extenso programa como informou ontem, 6, o historiador Adílcio Cadorin, do CulturAnita, que mantém convênio com o Museo da Itália, dirigido por Andrea Antoniolli.

Ela chegará à Laguna às 12h do dia 15, sendo recepcionada pelo prefeito Mauro Candemil; às 19h participará do Bingo do Moto Laguna e às 22h assistirá ao pré-carnaval na praia do Mar Grosso. A programação prosseguirá no dia seguinte, 16, com uma coletiva à imprensa, às 9h, na Casa de Anita, onde também fará uma sessão de fotos; às 10h30 participará da implantação de uma nova placa na Praça Vidal Ramos, onde aliás esteve da última vez que veio à Laguna; às 11h visitará Campos Verdes; 12h almoço por adesão no Geraldo Restaurante; às 14h irá ao Forte Atalaia, na Ponta da Barra, encerrando às 16h, no Morro da Glória, conferindo uma panorâmica de toda a cidade e claro, o Pôr-do-Sol.