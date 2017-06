Disputada aqui, mais exatamente na Praia do Gi, no último domingo (28), a etapa Laguna da Black Trunk, níveis 1 e 2, com uma equipe de nossa cidade (formada pelo Coach Breno Pinheiro e pelos atletas Santos, Telma e Matheus) conquistando o 3º lugar. Nos registros, a equipe e outros lagunenses que participaram.

A primeira etapa deste ano ocorreu em 19 de março em Blumenau. Já a próxima está marcada para 17 de setembro em Jaraguá do Sul e a última do ano, dia 10 de dezembro, em Biguaçu.

Sobre a Black

A Black Trunk Race é uma corrida com obstáculos que são antecipadamente testados e pré-montados por profissionais gabaritados. As barreiras ficam em pontos estratégicos, com o objetivo de dificultar o percurso e torná-lo mais interessante. Os níveis de dificuldade dos obstáculos variam e, caso algum participante não consiga ultrapassá-los, pagará uma punição (exercícios fisícos para compensar).

É importante destacar que os obstáculos criados estão sempre ligados à geografia local da prova. Por mais que tenham obstáculos semelhantes em diferentes competições, sempre haverá alguma surpresa.

Do início ao fim, os participantes encontram obstáculos semelhantes em diferentes competições. Sempre haverá alguma surpresa, como obstáculos inspirados em treinamentos militares que testam a capacidade física, mental e moral. Os competidores podem ajudar uns aos outros, escalando paredes, rastejando sob arames farpados, correndo entre labaredas e cruzando barreiras de água por corda ou a pé, em meio a muita lama, suor, gritos e diversão. E na linha de chegada, o sentimento de triunfo e tarefa cumprida são inesquecíveis.

A Black Trunk Race é dividida em três diferentes níveis: Nível 1 – 5km com 15 obstáculos, Nível 2 – 10km com 20 obstáculos e Nível 3 (Apocalipse) – 21km com 30 obstáculos.