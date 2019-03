Único a oferecer camarão para os seus frequentadores, na manhã/tarde de 2ª feira, 4, na Praça Souza Franca, o Bloco do Barulho, foi fundado no carnaval de 2000 mas só atuando oficialmente em 2005, com diretoria e CNPJ, tendo na presidência Rogério M. Fernandes, costumam lembrar seus diretores. Este ano, em torno de 500 foliões participaram do evento, como os irmãos Jaison, Joaquim e Jairo Vieira Domiciano, Tadeu Cidade, Jefferson Crippa, Sérgio Marçal e Henio Marcelino Cardoso, entre outros. Ao final, foi feito o tradicional trajeto entre a Praça e o Monumento ao Trabalhador, na avenida Getúlio Vargas, com a porta bandeira Tania Fernandes e animação das baterias das Escolas de Samba Mocidade Independente e Xavante.