Bloko Rosa: Há 13 anos transformando o carnaval lagunense

Não é de hoje que o Bloko Rosa é sucesso no Carnaval de Laguna. A cidade histórica é reconhecida por proporcionar as melhores festas carnavalescas do Sul do Brasil. Aliada a estas festividades, surgiu o Bloko Rosa. Uma brincadeira que começou entre amigos para curtir a folia nos quatro dias mais esperados do ano: “Na época, compramos um carro Landau, tiramos o teto e pintamos de cor-de-rosa. Colocamos o nome de Bloko Rosa, escrito com “K” pelo receio de já existir algum outro no país. Dali em diante, todos os anos, comprávamos um carro diferente e saíamos pelas ruas agitando os dias de carnaval”, relembra o organizador e idealizador do bloco, Renato Braz.

Em 2004 o Bloko Rosa foi reformulado e, pela primeira vez, foi aberto para receber o público. Hoje, com 13 anos de estrada, o bloco carrega uma trajetória de desafios, superações e de muito sucesso. Nesta caminhada, muitas histórias ficaram marcadas. Paqueras, novos amores e grandes amizades uniram pessoas que chegam de todos os lugares do Brasil e se misturam no meio da multidão. Celebridades como Mário Frias, Gustavo Leão, Malvino Salvador, Luciano Szafir, José Loreto, Bruno Gissoni e Jesus Luz, entre outros, já estiveram na concentração e ainda de cima do trio elétrico, arrastaram os milhares de foliões que seguem a comitiva pelas ruas de Laguna.

Para comemorar mais um aniversário do bloco em grande estilo, com seus cinco mil abadás vendidos desde o meio da semana, os organizadores estão preparando uma programação pra lá de especial, para o sábado de Carnaval, 25 de fevereiro, na Praça Chico Pinho (Praça do Iró). A diversidade e produção de palco diferenciada do Grupo Jeito Louco e a mistura eletrônica do DJ Paulo Martins, devem contagiar os foliões na concentração. Na Avenida Beira Mar a festa continua com a apresentação da banda oficial do Bloko Rosa, Juízo Final.

Para levar as mulheres ao delírio com toda beleza e simpatia, o ator da Globo Caio Castro estará presente na concentração e no trio elétrico do bloko. Outra estrela que dividirá espaço com o ator e tem presença confirmada é o Dj Jesus Luz, que assume pick up com o melhor da música eletrônica.

Com essa dupla, o público seleto de sempre e o astral que move o sábado na concentração, a certeza é de que muita festa e muitos flashes vão coroar a décima terceira edição com muito sucesso.