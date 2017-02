Bloko Rosa: O evento do sábado de Carnaval da cidade

Restando pouquíssimos abadás, dos cinco mil colocados à venda, o Bloko Rosa promete um sábado de Carnaval que entrará para a história. Aos que ainda não garantiram o seu ingresso, fica a dica para garantir o quanto antes. Grande responsável pelo sucesso do Bloko, Renato Braz concedeu uma entrevista ao JL, e conta aos leitores como estão os preparativos para edição desse ano, que entre as atrações, contará com a participação do ator Caio Castro.

Bloko Rosa: 13 anos

Ao longo dos anos, conquistamos seguidores de todo o Brasil, que reservam o seu sábado de Carnaval para curti-lo em nossa concentração. Prova disso, é a grande venda antecipada de abadás. Toda equipe de organização, busca sempre surpreender, trazendo parcerias de peso, com as marcas Chandon, Fruto de Goiás, Blowtex preservativos e a presença de uma figura de destaque nacional, que este ano é o ator global Caio Castro.

Atrações

Sobem ao palco no sábado de Carnaval, a melhor banda de pagode do estado, Jeito Louco, Téo Abreu e para os amantes do eletrônico, quem apresentará um list seleto é o modelo e dj Jesus Luz.

Carnaval na Orla

No início recebemos muitas críticas pelo novo formato, mas com o decorrer dos anos, o público começa a concordar que havia razão para a mudança, pois o Carnaval na beira mar tornou-se muito mais seguro e oferece mais qualidade. É uma decisão acertada que veio para ficar.

Estrutura

O amplo espaço físico, 7 mil m², entre áreas total e coberta, é totalmente planejado para que o folião sinta-se o mais confortável possível. O Bloko preza pela segurança, organização e inovação. Temos um número limite de abadás, pois queremos que o público receba um serviço de qualidade.

2018

Assim como todos os outros blocos estão investindo em shows nacionais, para o próximo ano devemos fazer o mesmo, mas com uma proposta de grande inovação. Nosso maior sonho são shows nacionais abertos ao grande público, posterior ao horário dos blocos, afinal o povo precisa ter também essa opção e será um feito que elevará o Carnaval lagunense.