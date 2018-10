Br-101 Sul: Obras complementares em Laguna

As Obras Complementares à duplicação da BR-101 Sul catarinense focam a mobilidade urbana para veículos e pedestres. Com a expansão rodoviária finalizada, a construção de vias laterais, calçadas e obras de artes especiais (OAEs) garantem a circulação segura de pedestres e a trafegabilidade dos automóveis entre bairros lindeiros, liberando o fluxo de veículos em longo curso.

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT/SC) mantem trabalhos construtivos para novas vias laterais em Bentos (Laguna) e Santiago/Taquaruçu, em Pescaria Brava. Nesses segmentos, as ruas lindeiras vão acrescer novos corredores entre aglomerados urbanos, facilitando a mobilidade entre comunidades. Ao todo, cerca de 4,9 mil metros de novas vias serão construídas nos próximos meses.

O lote de Obras Complementares e Remanescentes se estende do km 300, em Laguna, até o km 358, em Sangão e já construiu e liberou cerca de dois mil metros de vias laterais.

Nas obras de duplicação da BR-101 Sul, entre Palhoça (SC) a Osório (RS) foram construídas 34 passarelas e 24 passagens inferiores de pedestres, sem contar 211 quilômetros de vias laterais construídas somente no trecho catarinense, calçadas, ciclo faixas em Laguna, Tubarão e nas comunidades lindeiras do trecho gaúcho.