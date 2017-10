Uma vida movida pelo esporte. Aos 29 anos, sócio proprietário da CrossFit Astros, box localizado na praia do Mar Grosso, Breno Marcelino Pinheiro é uma das referências regionais no assunto. A desenvoltura e empatia por atividades físicas, começou cedo: “Ainda na infância, gostava muito de brincar na quadra da escola Primeiro Degrau, a qual minha mãe era a proprietária. Tempos depois, entrei para o time de futebol do Laguna EC. No começo da adolescência conhecí outro esporte, o surf. Foi paixão à primeira vista. Andava de skate, fiz aulas de tênis e Jiu-Jitsu, do qual inclusive participei e ganhei alguns torneios”, recorda.

Filho de dona Maria Carmen e de “seo” José da Silva Pinheiro Filho, o focalizado ouviu o conselho dos pais na hora de escolher uma profissão: “Estava com 17 anos e não tinha certeza do que queria. Eles me aconselharam a prestar vestibular para Educação Física e hoje vejo que foi a melhor decisão que poderia tomar na minha vida, pois não há sensação melhor do que trabalhar com o que se ama, levando mais saúde, qualidade de vida e bem estar às pessoas”.

Paralelo ao ritmo na universidade, Breno conciliou os estudos com outras atividades: “Trabalhei como garçom no restaurante Atlântico Sul, fui guarda-vida por quatro temporadas e também participei de alguns projetos sociais na prefeitura”.

Já formado, com especialização em Personal Trainer e Coach CrossFit Level 2, Breno está há seis anos na área: “Comecei dando aula na minha casa, como personal dos meus pais e dos meus irmãos. Aos poucos foram aparecendo os alunos. Como ví a possibilidade de crescer no ramo, convencí meus pais a me disponibilizarem a sala comercial deles, na praia do Mar Grosso. Ali, atendia meus primeiros clientes utilizando o treinamento funcional e o pilates nos aparelhos”.

Com uma rotina intensa dedicada quase que integralmente ao box de Crossfit, ele se considera satisfeito com o momento que vivencia: “A inauguração do novo espaço é a realização de um sonho. Estar trabalhando ao lado da praia em uma estrutura ampla e arejada é recompensador e o fruto de muito trabalho e de uma parceria de sucesso com meu sócio Daniel Neves”, avalia.

Para o futuro, dedicar-se cada vez mais ao trabalho é sua maior meta: “Quero estruturar cada vez mais a academia, me especializar no treinamento de CrossFit e continuar trazendo para os meus clientes todas as novidades do mundo Fitness”, finaliza.