Pensando no público infantil, a VittaSul – Clínica de Especialidades integrou aos seus serviços a Odontopediatria. Aos 25 anos, a odontóloga Bruna Vieira compõe a equipe de profissionais do espaço que comemora um ano de atendimento amanhã, 11. Formada pela Universidade Federal de Santa Catarina, a tubaronense, que atua também na capital, explica como se deu sua trajetória: “Comecei trabalhando na parte clínica geral e aos poucos fui atendendo algumas crianças. Fui criando uma empatia pelo público mirim e os colegas de trabalho, ao se depararem com a paciência e desenvoltura que eu tinha, me incentivaram a buscar uma especialização na área”.

Atendendo bebês e crianças, a focalizada aponta seu maior desafio: “Conscientizar mães e pais a necessidade de consultas de prevenção, que são muito mais prazerosas e divertidas. É preciso trazer os filhos ao dentista como uma forma de se familiarizarem com o espaço, e não apenas quando se está com uma dor no dente ou com uma cárie, gerando traumas para futuros atendimentos e tratamentos”.

Sobre o que há de melhor na profissão, Bruna pontua: “É muito gostoso trabalhar com crianças. A espontaneidade e o carinho delas não têm preço. É claro que a abordagem é totalmente diferente, afinal, preciso chegar de forma sutil e com muita paciência no universo delas, principalmente com aquelas que estão com um pouco mais de medo e receio”.

Nas horas de folga, ela procura se dedicar aos seus hobbies: “Não abro mão de estar com o meu namorado e minha família, ir à praia na companhia deles e praticar atividades físicas. Se estou só, gosto de ioga, meditação e tocar violão”.

Para o futuro, intensificar o atendimento no sul do estado é um dos seus planos: “Quero ficar mais próxima da minha família. Não vou abrir mão de tudo que construí em Florianópolis, mas pretendo concentrar os atendimentos em único dia, e nos outros, consolidar minha clientela entre Laguna e Tubarão”, finaliza.