Cadeira anfíbia para banhistas

Objetivando tornar acessível o banho de mar para pessoas portadoras de deficiências físicas, a seção do Corpo de Bombeiros de Laguna, dentro do projeto Praia Acessível, está disponibilizando uma cadeira anfíbia, com o uso acontecendo com a supervisão de um guarda-vidas.

O equipamento está à disposição no posto 3, na praia do Mar Grosso, com o interessado em utilizar o equipamento devendo fazer uma consulta aos guarda-vidas, até mesmo para agendar o dia e horário, visto que, por segurança do usuário, é observada a condição do mar no momento da prática.

Além da praia do Mar Grosso, outras praias catarinenses integram o mesmo programa e igualmente disponibilizam o equipamento.