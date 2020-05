Caixa completa 74 anos em Laguna

Na terça-feira, 26, a filial da Caixa Econômica Federal em Laguna mesmo que sem qualquer comemoração, completou 74 anos, sempre oferecendo um atendimento especial a gente lagunense, com uma grande gama de operações de crédito, a começar pelo FAMPE, através de convênio com o Sebrae e incluindo FGTS, Seguro desemprego, além de financiamentos habitacionais e o pagamento do abono emergencial, sem esquecer de dezenas de ações de financiamento para obras, as mais diversas. Hoje funcionando na avenida Colombo Salles, a Caixa aqui já esteve sediada nas ruas XV de Novembro, Raulino Horn, Gustavo Richard e Oswaldo Cabral, sempre sob a gerência de destacados funcionários, como, não necessariamente nesta ordem, Carlos Silva, Alberto Crippa, Luiz Francisco Wildner da Fonseca, D`Eu Francisco Costa, Igor Ivanov, Lindomar Vicente, Carlos Cesar de Souza, Josemar Lopes e Silva, Martinho Goulart, Gilbert Mello de Souza, Nilton da Silva,Almir Turra e o atual, Tommy Pretto.

Entre atendentes e terceirizados, extra-oficialmente sabe-se que chegam a aproximadamente 34 funcionários.