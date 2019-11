Câmara aprova vetos do prefeito

Durante a 46ª sessão ordinária realizada na terça-feira, 5, a Câmara de Vereadores, em única votação, aprovou por maioria, os vetos integrais do prefeito Mauro Camdemil, aos Projetos de Lei 068/19 e 076/19, que concedia isenção de IPTU sobre imóvel de portador de doença considerada grave e outro, que envolvia mudança da lei 1624, de 2013, referente ao programa Frente de Trabalho.

Também em única votação, mas por unanimidade, os edis aprovaram o projeto de decreto legislativo 002/19, de autoria do vereador Cleosmar Fernandes e outros, que dispõe sobre a indicação das personalidades a receberem a medalha Cruz e Sousa, do Poder Legislativo.

Ainda na mesma sessão, em segunda votação, foi arquivado o projeto de lei 078/19, de autoria do vereador Adilson Paulino (PSD), que dispunha que todas as UBS (Unidades Básicas de Saúde), e USF (Unidade de Saúde Familiar), de Laguna, distribuíssem as fichas para atendimento médico no horário entre 15h e 17h para atendimento no dia posterior. Por último foi aprovado por maioria, em 2ª votação, o projeto de lei 081/19, do Poder Executivo, que dispõe sobre a criação e denominação de Praça Pública Efstathios Georgios Anastasiadis, no centro histórico.

Requerimentos

Entre os requerimentos apresentados e aprovados, destaque para o do Vereador Adilson Paulino (PSD), que denuncia a existência de um lixão a céu aberto na rua Antonio Rafael, no Portinho, logo reivindicando providências da prefeitura, através da secretária de Obras