Câmara entrou em recesso

Desde ontem, 18, até o próximo dia 31, os vereadores de Laguna estão em recesso, com o expediente interno e externo sendo mantido no período, mas das 8h às 12h.

Ainda ontem, 18, o presidente Cleosmar Fernandes, lembrava que desde 2017 o recesso foi reduzido de, 30 para 14 dias, antecipando que a partir do ano que vem, deixará de existir.

Fernandes também disse que se preciso, o prefeito Mauro Candemil, durante o recesso poderá convocar os parlamentares em sessão extraordinária, esclarecendo que os edis nada recebem por sessões extras.

Resumo das sessões

Tendo realizado sessão ordinária na segunda-feira,1 5, na quarta-feira, 17, aconteceu uma extraordinária, praticamente limpando toda a pauta existente.