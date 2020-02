Câmara implanta sistema digital

Na primeira sessão ordinária deste ano, a Câmara de Vereadores de Laguna, viu implantado o sistema digital no plenário, contando com a presença do prefeito Mauro Candemil que, ao invés de apresentar a sua mensagem, como é de praxe, fez um verdadeiro balanço de sua administração, o que acabou rendendo polêmicas com alguns edis.

Digital

Sobre o modernização do plenário, é que agora a votação de projetos, requerimentos e moções, além da chamada, estão totalmente informatizadas, com cada vereador tendo um computador, logo podendo acompanhar todos os trabalhos, votando e até fazendo inscrição no grande expediente, protocolando projetos e encaminhando requerimentos.

Todo o sistema está configurado conforme o regimento interno do Legislativo, como tempo para o grande expediente, discussões e apartes, além das explicações pessoais.

Projeto

Único projeto a entrar em pauta, o 001/2020, do Vereador Cleosmar Fernandes (MDB), e que iria para 2ª votação, teve pedido de vistas do Vereador Adilson Paulino (PSD), aprovado por 8 a 4.