Câmara instala CPI para investigar prefeito

Aprovado por oito votos a três, sacudiu o meio político da cidade o pedido de abertura de CPI-Comissão Parlamentar de Inquérito, protocolado pelo Vereador Osmar Vieira (PSDB), para investigar possíveis irregularidades na prefeitura. Na denúncia o conhecido Osmar do Gás (foto) enumerou diversos atos do prefeito Mauro Candemil, como contratação de serviços e aditivos, um deles na secretaria de Saúde. O edil também anexou ao requerimento, denúncias de uma servidora estadual. Aprovado o requerimento, o presidente Cleosmar nomeou uma comissão formada pelos vereadores Adilson Paulino (PSD), Antônio Laureano (PMDB), Rhoomening Rodrigues (PSDB), Patrick Mattos de Oliveira (PP) e Rodrigo Moraes(PR) e que agora terão cinco dias para definir o presidente e relator.

Não a Penitenciária

Na mesma sessão, com a presença de manifestantes que são contrários a implantação aqui de uma penitenciária, edis como Rodrigo Moraes, Osmar Vieira e Antônio Laureano, declararam estar com os lagunenses, com Moraes, inclusive lembrando que o Plano Diretor não permite tal instalação.