Faltando menos de 15 dias para o Carnaval, o Camarote Skol Babalaô, na liderança de Luiz Felipe Rezende e Thiago Furtado de Melo, já está com seus preparativos a todo vapor. Com a intensa procura pelos ingressos, o espaço que este ano recebe os shows nacionais de Sapão, Thiago Brava, Lexa, Turma do Pagode e Thiago Martins, promete a organização e qualidade que já é peculiar. Luiz Felipe e Thiago (na foto com Valesca Popozuda, que animou a festa em 2015) concederam uma entrevista ao JL, onde contaram com exclusividade, as novidades do espaço mais charmoso do circuito do Carnaval de praia de Laguna. Confira:

Skol Babalaô 2017

“Estamos preparando um espaço charmoso e exclusivo, com as melhores opções de entretenimento da região para o Carnaval. Além de tudo, o evento está localizado em meio ao circuito, oferecendo aos foliões muito conforto e segurança.”

Atrações

“Há alguns anos inovamos e por acreditarmos no potencial do Carnaval lagunense, fomos pioneiros ao trazer uma atração nacional. Este ano não será diferente, com grandes shows de sábado a segunda-feira. No sábado, Thiago Martins e Thiago Brava fazem as honras do camarote, abrindo o evento. No domingo a Turma do Pagode anima a nossa festa com uma apresentação que promete ficar para a história. Já na segunda, esperamos um verdadeiro baile funk, com Lexa e MC Sapão, que colocarão os foliões a mil.”

Estrutura



“Durante os três dias, o camarote terá open bar de Skol, praça de alimentação com food truck, lounges, além do palco, onde acontecerão os shows.”

Preparativos

“A estrutura começa a ser montada na segunda-feira (13). Buscando sempre mais qualidade, este ano o espaço será totalmente forrado com carpê, que trará ainda mais segurança para os foliões, deixando o ambiente mais sofisticado, sem perder o clima de praia, claro.”

Carnaval 2018

“Estamos focados na produção de 2017, mas sem dúvidas, ideias para o próximo ano não faltam. Fomos pioneiros na proposta de trazer um show nacional para o Carnaval lagunense e já percebemos que a tendência é sempre apostar neste nível de atração, aprimorando cada vez mais. Sabemos que é possível oferecer qualidade ao nosso público. Com toda certeza, o Camarote Skol Babalaô tende a crescer cada vez mais.”