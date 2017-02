Camarote Skol Babalaô: Com shows nacionais todas as noites, espaço deve superar sucesso alcançado em 2016

Para os que curtem um espaço mais charmoso e exclusivo, o Camarote SKOL Babalaô oferece shows nacionais e regionais. Localizado à beira mar, estrategicamente posicionado para que os foliões aproveitem o melhor do circuito dos blocos de Laguna.Durante os três dias do Carnaval, o camarote terá Open Bar de Skol (cerveja e beats), além de um palco interno, seguro, exclusivo, onde acontecerão os shows.

No segmento do entretenimento há alguns anos, Luiz Felipe Rezende e Thiago Melo de Oliveira relembram como a trajetória do camarote começou: “Decidimos oferecer aos lagunenses e foliões de outras cidades uma proposta diferente para curtir as noites de Carnaval. Por acreditarmos no potencial da cidade, há cerca de três anos inovamos e fomos pioneiros ao trazer uma atração nacional”, explica Luiz Felipe.

Este ano o espaço não fará diferente, e contará com grandes shows de amanhã (25) a segunda-feira (27). Amanhã (25), Thiago Martins e Thiago Brava fazem as honras do camarote, abrindo o evento. Já no domingo (26), a Turma do Pagode promete uma apresentação que ficará para a história. Na segunda-feira (27) o Babalaô se transforma num verdadeiro baile funk, com Lexa e MC Sapão, que colocarão os foliões a mil.Durante os três dias, o camarote terá open bar de Skol, praça de alimentação com food truck, lounges, além do palco, onde acontecerão os shows.

A estrutura que começou a ser montada no início do mês, oferecerá ainda mais qualidade aos foliões este ano, com todo tablado forrado com carpe, o que trará ainda mais segurança, além de deixar o ambiente ainda mais sofisticado, sem perder o clima de praia, claro.

Para 2018, os organizadores garantem que ideias não faltam: “Fomos pioneiros na proposta de trazer um show nacional para o Carnaval lagunense e já percebemos que a tendência é sempre apostar neste nível de atração, aprimorando cada vez mais. Sabemos que é possível oferecer qualidade ao nosso público. Com toda certeza, o Camarote Skol Babalaô tende a crescer cada vez mais”.