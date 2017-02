Se você quiser participar da festa de momo mais atraente da cidade, é melhor correr e comprar o seu ingresso ainda hoje, já que com a venda crescente, deve esgotar nos próximos dias.

Endereço certo para os foliões que procuram o que há de melhor no carnaval lagunense, o Camarote Skol Babalaô promete superar o sucesso alcançado em 2016. Com a venda dos ingressos, na reta final, o espaço que terá shows nacionais todos os dias, tem presença garantida não apenas do público da região, como também de grupos vindos de São Paulo, Porto Alegre e Brasília, que irão integrar o seleto “time” que faz do Babalaô um evento lindo e com uma energia sem igual.

Segundo os organizadores, a estrutura de 600 m², contará com dois bares e um palco, por onde passarão as estrelas Lexa, Sapão, Thiago Martins, Thiago Brava e Turma do Pagode.

Para os que ainda não adquiriram ingresso, a dica é antecipar e garantir os últimos lotes através do site minhaentrada.com.br.