Buscar oportunidades em meio ao caos. Foi assim, com muita determinação, que a lagunense Camila Machado Carboni, ao se ver desempregada no início da pandemia, decidiu que era hora de se reinventar e montar seu próprio negócio.

Filha de dona Maria Aparecida e de “seo” Luiz Claudio, a focalizada, que possuía experiência como vendedora e operadora de caixa recorda os momentos de aflição: “Foi um início de ano muito difícil. Insegurança e de falta de perspectiva de arrumar um emprego”, recorda.

Filha de pescador, e com muitos conhecidos, a mãe de Luiz Otávio começou, de maneira informal, a vender o camarão direto do pescador: “Era o que tinha para o momento. Precisava buscar uma fonte de renda. Até que me surgiu a ideia de que poderia vendê-lo pronto, em suas mais variadas formas, como porções, pastéis, ou recheados”.

Começava aí uma nova fase, com toda a demanda que o próprio negócio exige: “Acreditei no meu projeto e segui em frente. Nunca havia trabalhado diretamente na cozinha, mas tive contato direto com clientes, o que facilitou e muito o processo de vendas, contato e toda gestão que exige”.

Para o momento do defeso, ela e o marido, Zelindro, estocaram parte do camarão e optaram por trabalhar também com o camarão de cativeiro: “Aproveitamos a oportunidade do delivery, que está super em alta. Aos poucos fui montando o cardápio, incrementando e a demanda foi aumentando a ponto de meu marido precisar sair do serviço na construção civil, para unirmos forças em prol do nosso sonho”.

Quando questionada sobre o que mais lhe realiza na atual atividade, avalia: “O reconhecimento dos clientes faz com que cada fim de expediente seja feliz e repleto de gratidão. A demanda é puxada, começamos cedo, com fornecedores, produção e a noite é hora dos atendimentos e entregas. Não tenho do que me queixar. O foco é evoluir, aprender, manter a qualidade e seguir em frente crescendo cada vez mais”.

Sobre Laguna e suas perspectivas, Camila manifesta sua opinião: “É fato que a cidade precisa evoluir e também acreditar nos sonhos dos pequenos empreendedores. Temos uma gastronomia local muito rica, com tantos pontos turísticos, um mercado público reformado tão maravilhoso. Sonho com a possibilidade de montar meu negócio lá também. Seria uma excelente vitrine”.