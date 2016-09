Proprietária da marca de pijamas Sonhos de Ester, está ampliando sua área de atuação, investindo também no ramo de almofadas e decorações.

Foram os “Sonhos de Ester”, marca de pijamas de sua autoria, que levaram a jovem de 30 anos, Camila Novais da Silva a encontrar sua verdadeira vocação: “Entrei há pouco mais de um ano e meio na área da confecção. Como o próprio nome diz, retrata o sonho da minha avó materna, Ester, que sempre idealizou ter um ateliê, mas teve que desistir por várias razões. Herdei dela o gosto pela costura, e hoje juntamente com minha mãe, estamos materializando esse desejo”, revela.

Filha de dona Rosimar Novais e Diomar Silva, Camila é formada em Turismo e chegou a exercer a função de servidora pública, mas a sensação de que faltava algo em sua vida, a fez tomar um novo rumo: “Tenho minha mãe como parceira e grande incentivadora. Ao seu lado, caminho na busca da realização pessoal e na luta por me sentir ainda mais feliz no trabalho, sentimento que apesar de pouco tempo, já consigo sentir”, confidencia.

Casada com Anderson, à espera do primeiro herdeiro, a focalizada pontua o que não pode faltar como características para quem quer começar seu próprio negócio: “Persistência, ideias criativas e o desenvolvimento de produtos diferenciados no mercado, com qualidade e conforto, que no caso, é a minha maior preocupação. E realizar parcerias, o que considero ponto fundamental”.

Ela salienta o que mais gosta na atual atividade: “O feedback quase que imediato, de escutar uma cliente dizer: Eu adoro ficar o dia todo com o pijama Sonhos de Ester. E principalmente, poder ficar mais perto da minha família, e de tê-los como maiores incentivadores”.

Natural de Tubarão, mas lagunense de coração, nas horas de folga ela dedica-se aos seus hobbies: “Amo morar em Laguna. É uma cidade tranquila, rica culturalmente e com muitas belezas naturais. Adoro pegar a bicicleta e descobrir lugares incríveis, do lado de casa”.

Sobre o futuro, Camila faz planos: “Já fiz algumas escolhas na minha vida. Já tentei algumas profissões e não me envergonho em dizer que estou em processo de construção, em processo de descoberta. Pra mim, o importante é não desistir, é tentar se encontrar, ou encontrar mais momentos de felicidade. Agora o nosso time recebeu uma nova integrante, que focará na parte de almofadas e decoração.Quero me aperfeiçoar cada vez mais e fazer com que minha confecção seja conhecida além de nossa região”.