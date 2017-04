Candemil recua e descarta penitenciária em laguna

Durante coletiva concedida a imprensa, na manhã de segunda-feira (27), o prefeito Mauro Candemil anunciou oficialmente que está descartada a implantação aqui de uma penitenciária, ideia reprovada de pronto pela maioria da população que em várias oportunidades mostrou-se contrária ao “presente de grego” que queriam dar para a terra de Anita. “Apresentei algo que me foi sugerido e poderia trazer investimentos para a cidade. Mas se o povo não quer, não vai ter”, disse.

CPI

Mas a motivação da coletiva estava diretamente relacionada a criação de uma CPI- Comissão Parlamentar de Inquérito, pela Câmara de Vereadores, aliás aprovada por oito votos a três visando apurar possíveis irregularidades na administração municipal.

Candemil disse serem denúncias vazias, feitas por “gente de má-fé que quer o poder por meio de golpe”. Ele também denominou as denúncias de picuinhas e pior, que existiria até um suposto plano para tomar o governo municipal.

A CPI, com cinco membros, é presidida por Rhoomening Rodrigues (PSDB), tendo como relator Rodrigo Moraes (PR), fez a sua primeira reunião 3ª feira (28), quando agendaram depoimentos e promoveram a solicitação de documentos e contratos presentes na denúncia. São membros, também da Comissão, os vereadores Adilson Paulino (PSD), Antônio Laureano (PMDB) e Patrick Mattos de Oliveira (PP). Em até 60 dias será apresentado o parecer.

As denúncias

Apresentadas pelo vereador Osmar Vieira (PSDB), as denúncias estão divididas em seis partes, com quatro delas fazendo referência a possíveis irregularidades em aditivos de contratos já firmados, falta de licitação para obras de recuperação na estrada geral Bananal/Madre, mais exatamente na Figueira, e morros da Nalha (rua Júlia Nascimento) e Hospital (rua Raul Ferreira) e por último a denúncia oferecida pela servidora estadual Simone Braga, aliás, já entregue ao Ministério Público. Sobre a funcionária, Candemil disse que ela foi coagida após ter perdido um cargo em comissão na ADR.

Cleosmar Fernandes

Sobre as acusações que lhe impuseram, durante a sessão de quarta-feira (29), disse que apenas foi procurado pela referida senhora, que pouco conhece e que a orientou a procurar o Ministério Público. Disse também que a história está mal contada e que o tempo mostrará a verdade.

Na coletiva foi apresentada uma declaração da denunciante, afirmando que são falsas e que teria sofrido coação, citando o presidente da Câmara, Cleosmar Fernandes, (PMDB), aliás, o mesmo partido do prefeito, que negou veementemente tal procedimento.

Dívidas

Assunto dos mais ventilados desde que assumiu a prefeitura, Candemil afirmou que a dívida lagunense ultrapassa os R$ 29 milhões, acumuladas, de gestões anteriores, desde 1999.