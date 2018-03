Convênio renovado entre a secretaria de Pesca e Agricultura de Laguna e a Epagri-Empresa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina, garante que a equipe técnica da entidade estadual promoverá cursos de orientação e capacitação de pescadores e agricultores do município.

De acordo com a Epagri, Laguna figura entre os 10 municípios catarinenses que mais buscaram recursos no setor pesqueiro, especialmente através do Pronaf-Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar.

A Epagri, agora renovado o convênio, também antecipou que fará uma batimetria de todo o complexo lagunar.