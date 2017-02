Caravana do 4G da TIM em Laguna

Os visitantes participaram gratuitamente assistindo a um filme 3D com óculos de realidade virtual

Com o objetivo de divulgar a ampliação dos serviços 4G da TIM e a maior cobertura no Litoral de Santa Catarina, a operadora promoveu mais uma edição de Verão da Caravana 4G. A ação passou por diversas cidades litorâneas catarinenses e, depois de marcar presença em algumas praias do Vale do Itajaí e da Grande Florianópolis, chegou na quarta-feira (15) a Laguna, onde se instalou inicialmente, pela manhã na praia do Mar Grosso e a tarde em frente as lojas Koerich, na rua Gustavo Richard, no centro.

A Caravana é realizada em um veículo “truck” personalizado – que apresenta as mais modernas tecnologias em telecomunicações. O principal objetivo da ação é aproximar o cliente da experiência de velocidade e qualidade da tecnologia 4G da TIM. Dentro da estrutura móvel, os visitantes podem assistir a filmes com óculos de realidade virtual. No dia da ação, em cada cidade, os clientes que aproveitarem as promoções TIM ganharão brindes exclusivos da operadora. O local ainda contará com um lounge com puffs, carrinho de pipocas e spray d’água para refrescar os visitantes. Depois de Laguna, ontem (16) esteve em Araranguá, e a partir de hoje (17) a equipe dá continuidade à programação, mas agora no litoral gaúcho.

“Atingimos de forma antecipada a nossa meta de ampliação de cobertura em Santa Catarina, em 2016 e devemos intensificar ainda mais esse crescimento ao longo de 2017. A Caravana é uma excelente oportunidade para que o nosso cliente conheça de perto os benefícios do investimento da rede 4G, como sua velocidade. Durante o verão, atuaremos em todo o Litoral da Região Sul do Brasil com este projeto. É mais um movimento de respeito e retribuição da TIM para a população”, afirma o diretor comercial da TIM para a região Sul, Carlos Eduardo Spezin Lopes. Para navegar na rede 4G é necessário ter um aparelho 4G, estar numa área de cobertura 4G e possuir um chip 4G.

Reforço da rede para o verão

Para maior disponibilidade dos serviços e melhor experiência de uso para seus clientes durante o verão, a TIM aumentou a capacidade para o tráfego de dados e de voz no Litoral de Santa Catarina. Além das praias de Laguna e Araranguá, que já contam com o 4G, a operadora já ativou esta tecnologia também em outros municípios catarinenses e litorâneos, como Florianópolis, Balneário Camboriú e Balneário Piçarras.