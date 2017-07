Natural de Criciúma, Carla Bento Leal dedicou alguns anos de sua vida a uma confecção de jeans em nossa cidade, e mais recentemente, como chefe de cozinha em um restaurante e pizzaria, até que, na companhia do marido Evaldo, carinhosamente conhecido por Dinho, viu no empreendimento da família a oportunidade de expandir seu talento. Explica-se: O marido, decidiu investir na área de recreação de festas infantis há cerca de três anos, com o aluguel de brinquedos, e após avaliar o mercado viu na área dos doces e salgados um filão a ser explorado.

Desde então, a mãe de Lucas, Eduarda e Maria Luíza foi se aprimorando no assunto: “Já tinha empatia com o universo culinário, até porque meus pais já lidavam com isso. Fui me dedicando, aprendendo, estudando e hoje lido com uma média dois mil doces e quase dez mil salgados por semana”, explica.

Com uma rotina atípica, já que os fins de semana passam longe de ser o momento de folga, Carla explica aos leitores um pouco do seu dia a dia: “Começo a segunda-feira descansando. A partir de terça me dedico aos salgados e assados e mais no final da semana no trabalho aprimorado com os doces. Aos sábados e domingos, dividimos as equipes e atuamos nas festas fornecendo salgados na hora”.

Filha de dona Sônia e de “seo” Erli, a fiscalizada esbanja disposição e determinação quando o assunto é o futuro: “Quero ampliar ainda mais o cardápio de doces, principalmente os finos e ampliar o nosso maquinário e equipe”.

Se a pedida é o lazer, ela não dispensa um passeio no shopping, acompanhado de um bom café: “É a hora que tiro pra mim. Gosto de ver as novidades, me deliciar com um bom cappuccino e recompor as energias para dias que seguirão com muito serviço”.