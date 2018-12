★28/01/1926

✝09/03/1984

Carlos Augusto Martins Zanella, nascido em Tubarão em 28 de janeiro de 1926 era filho de Francisca e de Humberto Martins Zanella. Casou-se com Jandyra Bez Zanella, com quem teve quatro filhos: Carlos Augusto, Ézio, Ana Maria e Jandyra Lúcia. Conhecidíssimo em toda a cidade, construiu a bonita casa ao lado do Colégio Stella Maris, hoje pertencente a família do saudoso Silvio Castro. Ali, a chamada “Granja dos Martins” foi onde seus filhos nasceram e cresceram. Carlos Zanella trabalhou na Eletrosul até o seu falecimento e despediu-se de nós em 9 de março de 1984, aqui mesmo em Laguna, cidade que muito amou.