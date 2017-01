Formado em Administração de Empresas pela Unisinos, está à frente da Viva Papelaria desde 2011.

Aos 37 anos, Carlos Eduardo Dufour Ramires é graduado em Administração de Empresas pela Unisinos. À frente da Viva Papelaria desde 2011, o filho de dona Maria de Lourdes da Silva Dufor e “seo” Luiz Carlos Ramires recorda como sua trajetória profissional teve início: “Meu primeiro emprego foi como trainee, em Montenegro (RS). Recém formado, trabalhava na elaboração de ferramentas para gestão e controle da produção. De lá, saí para a realização do sonho no tempo de faculdade: trabalhar no Grupo Gerdau. Atuei na usina siderúrgica de Sapucaia do Sul, ainda no Rio Grande do Sul e também na Diretoria de Logística em São Paulo. No estado gaúcho também me aventurei com comércio de eletrônicos e em seguida na abertura de uma agência de marketing digital – Grupo Plan Marketing”. Com seu retorno a Santa Catarina, Carlos Eduardo ainda passou por algumas experiências, até ingressar no ramo o qual atua: “A Viva Papelaria completou sua primeira década de existência essa semana. Foi inaugurada em Tubarão, pelo meu ex-sócio, Pedro Paulo Alves. Nós já atuávamos em sociedade na Magapavi, e num determinado momento ele me convidou para nos tornarmos sócios também na papelaria, e trazermos a empresa para terra de Anita. No decorrer da caminhada, decidimos seguir cada um seu caminho. Aqui ela foi renomeada, repaginada e é constantemente atualizada a fim de oferecer aos clientes produtos e serviços que atendam às suas necessidades, sempre respeitando consumidores e normas vigentes”.

Dono de uma rotina que inicia por volta das 6 horas, ele cultiva o hábito de tomar um bom café em casa e seguir para o trabalho: “Por volta de 8h já estou na loja e, sempre que possível, abro o estabelecimento antes do horário comercial. Lá fico até as18h, e depois sigo novamente para minha residência. À noite, fico em casa com familiares, leio, assisto noticiário ou um filme, e cedo vou dormir para recomeçar as atividades no dia seguinte”, explica.

Atualmente, Carlos Eduardo concilia as funções na papelaria com o curso de bombeiro voluntário, que realiza no batalhão de nossa cidade: “Nesta fase de estágio atuo aproximadamente 36 horas semanais no atendimento das ocorrências, o que me oportuniza dar ainda mais valor ao excelente trabalho prestado pela corporação”.