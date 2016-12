Carnaval 2017: Babalaô com Lexa e Mc Sapão

Faltando dois meses para o Carnaval, o bloco Babalaô, na liderança de Luiz Felipe Rezende e Thiago Furtado Mello de Oliveira, já está com seus preparativos a todo vapor. Com a intensa procura pelos ingressos, o espaço que em 2017 recebe os shows nacionais de MC Sapão, Thiago Brava, Lexa, Turma do Pagode e Thiago Martins promete organização e qualidade que já é peculiar da marca. Tendo o site minhaentrada.com.br como start para venda de ingressos, o espaço mais charmoso do Carnaval de Laguna promete novamente sucesso de público e crítica em 2017. Confira um pouco mais sobre algumas das atrações:

Lexa

Atração da noite do dia 27 de fevereiro, Lexa deu o start no mundo da música graças à sua paixão por cantar e tocar instrumentos, como violão e piano, e à influência de sua família. Desde criança, a carioca demonstra total afinidade com o meio, inspirando-se em referências nacionais e internacionais para interpretar e qualificar ainda mais suas produções.

Nascida e criada no Rio de Janeiro, iniciou sua carreira de forma independente em 2013, com apresentações em bailes da capital carioca. Suas músicas carregam doses dos gêneros pop e funk, trazendo um ritmo dançante e animado que logo ganha a cabeça do público de todas as idades.

Foi com o single Posso Ser, lançado em dezembro de 2014, ganhou projeção nacional e teve seu trabalho divulgado nas principais rádios do Brasil. O clipe da canção, lançado em fevereiro de 2015, foi dirigido por Raoni Carneiro e envolveu mais de 100 pessoas em 15 horas de gravação. A superprodução somou milhões de visualizações no YouTube e alcançou o top 20 da Billboard Brasil.

O ano de 2015 ainda reservou boas surpresas para a cantora. Em junho, foi a vez de garantir o sucesso do clipe de Para de Marra, dirigido por Rafael Almeida. Em setembro, Disponível – faixa que deu nome ao primeiro álbum -, ganhou espaço e conquistou ainda mais fãs por todo o país. Pior Que eu Sinto Falta foi divulgado na sequência, em outubro. Fogo Na Saia, ainda do álbum Disponível, foi disponibilizado em fevereiro do ano seguinte.

Em 2016, passou a integrar o time artístico da Mallupy Entretenimento e bateu seus próprios recordes de visualizações no YouTube, além de ter conquistado visibilidade e os palcos do quatro cantos do Brasil.

Com o hit Se Eu Mandar, também dirigido por Rafael Almeida, no qual mostra atitude e um jeito descontraído em sua performance, a cantora, de apenas 21 anos de idade, comprova que quando talento, humildade e carisma andam juntos, o sucesso é garantido.

MC Sapão

Sobe ao palco também na segunda-feira de carnaval, MC Sapão, que invadiu as rádios do Brasil com o hit “Eu sei cantar”. Em 2001 e, com apenas 20 anos, lançou seu primeiro disco intitulado “Papo de futuro” e teve mais de 120 mil cópias vendidas. Em 2013, lançou seu primeiro DVD ‘’Sapão Original’’, reunindo inúmeros sucessos. Em 2014, o cantor lançou a música ‘’Doidelícia’’, com clipe dirigido por Raoni Carneiro. O sucesso foi tanto que a canção entrou para a trilha sonora da série ‘’Sexo e as Negas’’ da Rede Globo. A faixa ‘Vou Desafiar Você’ esteve entre as mais tocadas nas rádios do país no ano de 2015. O clipe, dirigido por Isabelle Lopes, conta com mais 59 milhões de visualizações no Youtube e figurou por mais de 10 semanas seguidas no TopTVZ, programa que exibe os clipes mais pedidos no canal Multishow. Em agosto de 2015, lançou a faixa ‘’Rei do Baile’’ que conta com uma parceria inédita: o cantor dividiu música e clipe com Guimê e Mr Catra. Novamente com direção de Isabelle Lopes, o vídeo de “Rei do Baile” tem ares de superprodução e mais de 4 milhões de visualizações no Canal do YouTube. Em 2016 com mais uma novidade: o single ‘A Resenha’, um trap music. O clipe da canção foi gravado em abril deste ano e como não poderia deixar de ser, o cenário escolhido foi um dos maiores festivais de música eletrônica do Brasil, o Happy Holi, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. “Se o Baile tem Sapão, pode vir que é Mídia!”: sob esse chamado com a voz marcante do Sapão, a mistura de elementos do funk, pop e eletrônico com a produção musical do renomado DJ Batutinha foram usados em uma música pra ninguém ficar parado. Já é sucesso garantido no carnaval lagunense.