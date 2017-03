Carnaval 2017: O charmoso Camarote do Babalaô

O Camarote Babalaô, na Avenida Beira Mar teve os ingressos esgotados nos três dias de festa, com shows nacionais que eletrizaram o público. Thiago Martins e Thiago Brava no sábado (25), Turma do Pagode no domingo (26) e Lexa e MC Sapão na segunda-feira (27) provaram que o Camarote Babalaô (leia-se Luiz Felipe Rezende e Thiago Mello de Oliveira, que aliás aparecem na foto com o MC Sapão) além de ser o local mais exclusivo para se divertir no carnaval de Laguna também ofereceu a programação mais top e diversificada da cidade! Que venha 2018!