Carnaval 2017: Sábado cor de Rosa

O sábado de carnaval, reuniu 85 mil foliões na avenida Beira Mar. A atração do dia foi o tradicional Bloko Rosa. Mais de 5 mil pessoas marcaram presença na festa de concentração do bloco. No concorrido camarote da folia cor-de-rosa, do empresário Renato Braz, o ator Caio Castro e o dj Jesus Luz esbanjaram simpatia e carisma. Gente bonita, atrações de ponta e música da maior qualidade, também foram destaques no evento. Na concentração um time de peso embalou os foliões. Destaque para o set do dj Jesus Luz, Téo Abreu e banda, grupo Jeito Louco e o Dj residente Paulo Martins. A maratona de shows continuou na avenida Beira Mar, quando o trio elétrico do Bloko Rosa arrastou a multidão, sob a animação de Marquinhos e da banda Juízo Final.