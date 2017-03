Carnaval 2017

Fatos e Fotos

Aqui, alguns clicks do Carnaval lagunense. A Paella organizada por Marcio e esposa, na comunidade do Parobé (1 e 2). Na (3) o encontro dos Barreto. No Ribeirão Grande, no registro feito por Leonardo de Bem, o baile com animação da banda Megatons (4). No Mar Grosso, na concentração dos blocos, a animação do Skentaí (5) na noite de sexta-feira (24) e do Pangaré (6) na segunda-feira (27). E no domingo, os foliões que foram atrás do trio no famoso Bloco da Pracinha (7 e 8).