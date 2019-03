Carnaval 2019: O Sucesso do Bloko Rosa

Referência quando o assunto é o sábado de Carnaval em Laguna, o Bloko Rosa mais uma vez mostrou a que veio, reunindo em sua concentração um seleto público que curtiu e muito a grande festa comandada pelo empresário Renato Braz, que teve entre suas atrações, o show de umas das maiores estrelas do cenário musical atual, o cantor Luan Santana. Quem também marcou presença foi o ator global Henri Castelli, que esbanjou simpatia e ficou impressionado com a qualidade do evento. A segurança foi outro fator super comentado pelos que lá estiveram, que puderam curtir ainda as apresentações de Jeito Louco, djs Anão, Iury e Helena War. A maratona de shows continuou na avenida Beira Mar, quando o trio elétrico arrastou uma multidão, sob o comando da Banda Juízo. Entre os presentes o prefeito Joares Ponticelli de Tubarão e um de seus assessores Pepê Collaço, Juci Gazola, Laís Coelho, André e Laís Berti, só para citar alguns dos milhares que lá compareceram.