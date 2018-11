Natural de Porto Alegre, mas lagunense de coração, Carolina Fernandes dedica grande parte do seu dia cuidando e aprimorando ainda mais o patrimônio de seus clientes. Explica-se: Na companhia do marido, Lud, a focalizada é proprietária da I9 Administradora de Condomínios e Imóveis na praia do Mar Grosso.

Quando questionada sobre as características essenciais para o sucesso no ramo em que atua, ela pontua: “Ética, responsabilidade, comprometimento, atendimento, pontualidade e honestidade”.

Filha dos saudosos dona Zenaide e “seo” Manoel Jovino, Carol atende inúmeros clientes por dia: “Acordo cedo, abro a administradora e resolvo as rotinas da empresa. Eu e o Ludgero estamos expandindo nossos negócios e atuando também com a corretagem de imóveis. A demanda de trabalho está crescendo e pede cada vez mais dedicação e atenção. Mas faço tudo com muito prazer. Adoro a proximidade com o público e a oportunidade de desenvolver minhas habilidades”.

Sobre o maior desafio da empresa, avalia: “Manter o bom atendimento e firmar nossa marca no mercado, entrando na competitividade do mercado lagunense”.

Nas horas de folga, ela procura se dedicar aos familiares e amigos: “Procuro estar próxima daqueles a quem eu quero bem. Também não abro mão da minha rotina de reuniões do Rotary República Juliana e da Casa da Amizade”.

Para o futuro, o crescimento da empresa é seu grande objetivo: “O foco é desenvolver a i9 Administradora de acordo com as necessidades de nossos clientes e através da credibilidade, crescer e prosperarmos cada vez mais”, finaliza.