Natural de Porto Alegre, mas lagunense de coração, Carolina Fernandes dedica grande parte do seu dia cuidando e aprimorando ainda mais o patrimônio de seus clientes. Explica-se: Na companhia do marido, a focalizada é proprietária de uma administradora de condomínios e imóveis na praia do Mar Grosso.

Quando questionada sobre as características essenciais para o sucesso no ramo em que atua, ela pontua: “Ética, responsabilidade, comprometimento, atendimento, pontualidade e honestidade”.

Filha dos saudosos dona Zenaide e “seo” Manoel Jovino, a profissional chega a atender até 15 clientes por dia: “Acordo cedo, abro a administradora e resolvo as rotinas da empresa. Gosto muito do que faço e devo isso por ser uma atividade onde tenho muitas habilidades e por me proporcionar a proximidade com o público”.

Sobre o maior desafio da empresa, avalia: “Manter o bom atendimento e firmar nossa marca, entrando na competitividade no mercado lagunense”.

Nas horas de folga, Carol, como é carinhosamente chamada pelos amigos, gosta de se dedicar à família e aos amigos: “Procuto estar próxima da minha família e dos mais chegados e participar do Rotary República Juliana e da Casa da Amizade”.

Para o ano de 2017, que recém começou, a solidificação e o sucesso da empresa são seus grandes objetivos: “O foco é desenvolver a i9 Administradora de acordo com as necessidades de nossos clientes e através da credibilidade, crescer e prosperarmos cada vez mais”, finaliza.